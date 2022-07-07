Курс євро обвалився до мінімуму з 2002 року

Курс євро продовжує падати, наближаючись впритул до паритету з курсом долара. 6 липня курс євровалюти опустився до мінімуму з 2002 року - 1,0168 за долар.

Про це свідчать дані платформи Investing.com, передає Укрінформ.

Як пояснює агенція Bloomberg, падіння євровалюти викликане ризиком рецесії у єврозоні, зокрема, через скорочення газових поставок з росії.

Аналітики Bloomberg з великою ймовірністю припускають, що євровалюта досягне паритету з доларом уже наступного місяця.

Дехто з фінансистів прогнозує навіть падіння вартості євро нижче 1 долара. Причина - у зменшенні постачання газу росією до Європи, що підштовхне регіон у рецесію і викличе економічний шок.

«Енергетична залежність Європи від росії падає, але не настільки швидко, щоб уникнути рецесії, якщо трубопровід ("Північний потік - 1" - ред.) закриють. Якщо це станеться, EUR/USD, швидше за все, втратить іще близько 10%», - вважає Кіт Джукс, головний валютний стратег Societe Generale.

Як повідомляв Укрінформ, Єврокомісія готує надзвичайний план на випадок повного припинення поставок російського газу.

Країни-члени дійшли згоди щодо спільної закупівлі газу, окрім російського. ЄС уклав угоду із Сполученими Штатами про збільшення постачання скрапленого газу LNG, і наразі обсяги такого постачання потроїлися. Інші постачальники також наростили доставку LNG в країни ЄС, що збільшило поставки цього пального до Європи на 75%, не враховуючи обсягів, які ЄС отримує через трубопроводи.

Тиждень тому, за словами президента Єврокомісії, європейські газові сховища були заповнені на 55%.

Источник: ukrinform.ua

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