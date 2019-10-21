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Логично. На российском заводе отменили проверки на трезвость по просьбам трудящихся

Логично. На российском заводе отменили проверки на трезвость по просьбам трудящихся

Сотрудников Завода транспортного электрооборудования (ЗТЭО) в Набережных Челнах (Татарстан) перестали заставлять проходить проверку на алкотестере перед началом рабочего дня. Об этом сообщает принадлежащее Григорию Березкину РБК.

По информации издания, проверки на трезвость начались на заводе в начале недели и закончились в четверг, 17 октября. Рабочие жаловались, что из-за давки перед алкотестером за пять минут до начала смены многие опаздывали и получали отработки. Кроме того, некоторые сотрудники завода сочли саму процедуру негигиеничной.

«Утром на завод приходят 6 тысяч человек, и все проходят через него, беременных работает много, не дай бог, подцепят какую-нибудь заразу», — рассказал изданию один из сотрудников ЗТЭО.

В администрации холдинга «Татэлектромаш», в который входит ЗТЭО, не стали комментировать ситуацию.

Ранее в Новосибирске на входе на авиационный завод имени Чкалова поставили рамки с алкотестерами, благодаря которым можно вычислить человека с перегаром. Сообщалось, что рабочие проходят проверку на алкогольное опьянение утром при входе в цеха и вечером на выходе. Наличие алкоголя в организме человека определяется через алкотестер, в который сотрудникам приходится дуть.

В августе Минздрав предлагал работодателям проверять работников на употребление алкоголя. Целью такой меры является снижение количества несчастных случаев на производстве. Процедуру предлагается проводить при помощи алкотестера.

Источник: lenta.ru

Новости портала «Весь Харьков»

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