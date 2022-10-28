Ілон Маск офіційно заявив, що купив Twitter
«Я зробив це не тому, що це буде легко. Я зробив це не для того, щоб заробити більше грошей. Я зробив це у спробі допомогти людству, яке я люблю».
Із покупкою Twitter Маска привітав екс-президент США Дональд Трамп. Він стверджує, що його обліковий запис буде розблоковано в понеділок
Илон Маск уволил:
- гендиректора Twitter Parag Agrawal
- финансового директора Twitter Ned Segal
- руководителя юротдела и политики Twitter Vijaya Gadde
- главного юрисконсульта Twitte Sean Edgett.
Завтра Twitter будет исключен из листинга NYSE. Теперь это частная собственность Маска.
Джерело: https://t.me/hueviykharkov/85880