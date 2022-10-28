Ілон Маск офіційно заявив, що купив Twitter

«Я зробив це не тому, що це буде легко. Я зробив це не для того, щоб заробити більше грошей. Я зробив це у спробі допомогти людству, яке я люблю».

Із покупкою Twitter Маска привітав екс-президент США Дональд Трамп. Він стверджує, що його обліковий запис буде розблоковано в понеділок

Илон Маск уволил:

- гендиректора Twitter Parag Agrawal

- финансового директора Twitter Ned Segal

- руководителя юротдела и политики Twitter Vijaya Gadde

- главного юрисконсульта Twitte Sean Edgett.

Завтра Twitter будет исключен из листинга NYSE. Теперь это частная собственность Маска.

Джерело: https://t.me/hueviykharkov/85880

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