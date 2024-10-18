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Львівський автобусний завод завершує вихід з 10-річного банкрутства

Львівський автобусний завод завершує вихід з 10-річного банкрутства

Господарський суд Львівської області 2 жовтня припинив ліквідацію ЗАТ "Завод комунального транспорту" (колишній Львівський автобусний завод).

Про це йдеться у судовому реєстрі, пише Liga.net.

Зазначається, що підприємство збирається до кінця 2024 року повернути всі борги за допомогою нового інвестора.

У 2024 році компанії Луцького запропонували ліквідатору ЗАТ "Завод комунального транспорту" допомогу з відновленням платоспроможності компанії шляхом її санації (фінансового оздоровлення) та висловили готовність погасити в повному обсязі вимоги заставних та інших кредиторів.

У кінці вересня кредитори підприємства підтримали запропонований план санації, метою якого припинення банкрутства та часткове перепрофілювання діяльності ЛАЗ.

Нагадаємо:

На сесію Львівської міськради 15 лютого 2018 року було винесено питання про покупку майна колишнього Львівського автобусного заводу.

ЛАЗ припинив своє функціонування в жовтні 2014 року.

Джерело: epravda.com.ua

Новости портала «Весь Харьков»

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