Маски врятували від кризи: харківське підприємство запустило «з нуля» виробництво засобів захисту

Харків’янин Дмитро Борцов більше п’ятнадцяти років займається виготовленням виробів з металу. З початку карантину попит на його продукцію суттєво знизився. Тож підприємець почав шукати нові можливості, аби втриматися на плаву та не скорочувати штат працівників. У травні він запустив першу лінію з виготовлення медичних масок. Це дало можливість не тільки згладити масштаби збитків, а й взяти на роботу нових працівників.

«З масками нам жити дуже довго»

Робота у новому форматі для ТОВ Торговий Дім «ЦСВ» почалася два місяці тому. Тоді на підприємстві, яке займається виготовленням металевих виробів та деталей, запустили виробництво медичних масок. Аби побудувати новий цех, придбати необхідне обладнання, навчити персонал та домовитися з постачальниками, знадобився місяць.

– Реагувати потрібно було дуже швидко, адже прибуток підприємства падав, а зарплата для працівників, оренда приміщень та інші витрати залишилися. Зменшення обсягів продаж у березні склало 10 %, у квітні – 30 %.

Саме тому, коли у квітні в Україні продовжили карантин, підприємець замислився щодо переорієнтування виробництва. Спочатку Дмитро думав виготовляти кисневі генератори для апаратів ШВЛ, кисневих масок для хворих на коронавірус. Та для виготовлення цього виробу необхідне було чітке технічне завдання, яке сформувати підприємцю швидко не вдалося. Тому він вирішив шукати інший виріб, використання якого у період пандемії буде масовим. Такою виявилася медична маска.

Ще у квітні мені було зрозуміло, що з масками нам жити дуже довго. Тому ми зробили виробничий цех – відремонтували приміщення у 70 квадратних метрів, купили обладнання. Також оформили необхідну документацію – подали декларацію на відповідність технічному регламенту при виготовленні даної продукції. Після цього підприємство з’явилося у Державному реєстрі медичної техніки та виробів медичного призначення, – зазначив виробник.

Ціна зросла у 13 разів

Ціна захисних масок на початок карантину в Україні підскочила у понад 13 разів – з 1,5 до 20 гривень. Унормувати цю ситуацію вдалося саме завдяки новим виробникам, які вийшли на ринок з якісною продукцією.

– На той момент ціна на виріб дуже підскочила та сягала 9 гривень на опті та 20 гривень – в аптеках. Я розумів, що вартість знизиться через збільшення кількості виробників. А оскільки ми звикли працювати в умовах конкуренції і це не основний наш бізнес, перспектива нас влаштовувала, – додав Дмитро.

За словами підприємця, оптова ціна медичної маски на сьогодні коливається на рівні 3,50 гривні. Цього достатньо, аби цех тримався на плаву. Менше ніж за місяць підприємству вдалося налагодити роботу з великими замовниками, тому харківські маски сьогодні можна придбати в різних областях країни.

Повернутися до старої ціни неможливо, бо разом із початком пандемії в Україні та світі подорожчали не тільки маски, але й матеріали для їх виготовлення.

Приміром, один із матеріалів – мельтблаунд – на початку карантину у світі подорожчав у 40 разів.

– До того ж була проблема з постачанням цього матеріалу, адже кордони були закриті й необхідні були додаткові витрати. Але ми пішли іншим шляхом і знайшли якісного виробника у Кременчуці, – зауважив підприємець.

Вчасні зарплати й нові працівники

Налагодити виробництво масок Дмитру Борцову вдалося за рахунок власних працівників. До штату додалося близько 10 нових людей.

Загалом сьогодні у цеху працюють 12 робітників, які виготовляють маски у кілька змін – по 8 і 12 годин.

За день харківське підприємство виготовляє близько 35 тисяч масок. Автоматизований процес дозволяє робити близько 100 масок на хвилину. Проте вже з цього місяця їх кількість збільшиться, адже на підприємстві запустять ще одну лінію, і кількість виробів на день сягне 80 тисяч.

– Працівники перевіряють маски на відсутність браку. Також вони рахують і фасують по коробках. Але із запуском другої лінії цей процес перейде в автоматичний режим. З ручної роботи залишиться тільки часткова спайка резинок. Це процес теж автоматизований, але інколи замовники просять збільшити довжину резинки. Щоб ми могли виготовляти такі замовлення, люди роблять це вручну, – розповів бізнесмен.

Саме ж обладнання, за підрахунками Дмитра, окупиться не раніше ніж через півроку. Проте саме переорієнтація, на думку підприємця, зможе хоч якось урятувати малий та середній бізнес.

– Уже в травні ми повністю змогли виплатити заробітні плати працівникам з нових прибутків, адже за 20 днів знайшли клієнтів і здійснили достатньо продажів.

І підтримка від цього направлення дозволила компенсувати падіння прибутків на основному виробництві, – додав підприємець.

Источник: slk.kh.ua

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