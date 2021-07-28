Міністр - у липні цього року буде відшкодовано бізнесу понад 11 млрд грн ПДВ

У липні цього року Державна податкова служба України відшкодовує бізнесу майже 11,2 млрд грн ПДВ (при поточній заявці 9,9 млрд грн). Причому у липні минулого року показник відшкодування становив 9,1 млрд грн. Про це повідомив Перший віце-прем’єр-міністр країни – Міністр економіки України Олексій Любченко під час онлайн зустрічі з членами правління Європейської Бізнес Асоціації 26 липня 2021 року.

«У липні цього року ДПС відшкодовує на 2 млрд грн більше ПДВ, ніж у липні минулого року. Насправді це дуже правильна тенденція, бо це серйозна підтримка бізнесу, коли не затримується рух коштів. Це справжня інвестиція у розвиток», - зазначив Олексій Любченко.

Також сторони обговорили деякі моменти проекту Закону №5600 про внесення змін до Податкового кодексу України та деяких законодавчих актів України щодо забезпечення збалансованості бюджетних надходжень. Зокрема, Олексій Любченко повідомив, що наразі триває робота над його доопрацюванням: «Впевнений, що спільними зусиллями депутатів, урядовців та завдяки консультаціям з представниками бізнесу, документ буде удосконалений. Головні засади цього проєкту стосуються, насамперед, створенню рівних податкових правил без пільг для великого бізнесу.

Источник: me.gov.ua

Новости портала «Весь Харьков»