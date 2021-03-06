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На Харківщині працівникам заборгували понад 490 мільйонів гривень

На Харківщині працівникам заборгували понад 490 мільйонів гривень

Про заборгованість з виплати заробітної плати повідомили в Головному управлінні статистики у Харківській області, станом на 1 лютого вчасно не отримали зарплату понад 18 тисяч жителів Харківщини.

На початку лютого цього року, за даними фахівців управління, загальна сума невиплаченої заробітної плати на Харківщині склала 491,6 мільйона гривень.

Це на 20,7 % більше, ніж у перших числах січня. Найбільша заборгованість була на підприємствах промисловості – сума склала 442,9 мільйона гривень (90,1 %).

Загалом у Харківській області вчасно не отримали зарплату 18,1 тисячі працівників.

Источник: slk.kh.ua

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