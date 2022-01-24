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На Харківщині занедбану будівлю перетворюють на новий завод ліфтового обладнання

На Харківщині занедбану будівлю перетворюють на новий завод ліфтового обладнання

У селі Травневе Харківської області занедбаний будинок культури перетворили у новий завод з виготовлення ліфтового обладнання.

Передає Національний Промисловий Портал з посиланням на пресслужбу Фонду держмайна.

За інформацією фонду, після приватизації аварійна нерухомість поступово почала «оживати». Тут розпочали капітальний ремонт, замінили дах, провели внутрішні роботи й готують до відкриття сучасне виробництво.

Очікується, що на заводі працюватиме понад 500 осіб, а це нові можливості, як для місцевої громади, так і для економіки цілого регіону.

У планах інвесторів не лише виробництво ліфтового обладнання, а також і обслуговування всієї галузі в Україні. Це передбачає також роботи по технічній частині – модернізація та експертиза ліфтових кабін та їх комплектуючих.

У цеху виготовлятимуться теплоізоляційні матеріали, які використовують для утеплення будинків. Також передбачено виробництво теплонасосів за технологією місцевих розробників.

До процесу реновації були залучені італійські партнери, з якими є домовленості щодо поставки обладнання для роботи цеху. Разом з ними вже успішно розробили нову технологію для роботи підприємства.

Розмір інвестицій в новий проєкт перевищує півмільйона євро.

Источник: uprom.info

Автор: Владислав Христофоров

Новости портала «Весь Харьков»

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