«Нова пошта» вносить значні зміни в тарифи та умови надання послуг

Компанія «Нова пошта» повідомила про зміну та спрощення тарифів на доставлення, що покликано полегшити розрахунок вартості відправки. Так, компанія зменшила вагові градації у тарифі на доставлення по Україні. Замість 7 вагових категорій посилок буде 3 тарифи за вагою:

мала (до 2 кг) — 60 грн. При відправці одягу користувач отримає безплатно пакети на 0,5 кг, 1 кг або 2 кг.

середня (до 10 кг) — 80 грн.

велика (до 30 кг) — 120 грн.

Тепер у тариф вже включена оцінювальна вартість для посилок до 500 грн, тож додатково вона нараховуватися не буде. Для відправлень вартістю понад 500 грн оцінювальна вартість, як і раніше, буде рахуватися як 0,5% від вартості відправлення.

Вартість доплати за доставлення посилок у села (по Україні) становитиме 20 грн.

Водночас повідомляється про зменшення вартості доставлення посилок у поштомат на 10 грн. Надалі ця послуга буде коштувати 50 грн. За фіксованою ціною можна буде відправляти документи та посилки незалежно від географії доставлення. У поштомат можна відправити посилки вагою до 20 кг.

Крім того, вартість відправки документів у фірмовому конверті у відділення складатиме 45 грн.

Ще одна зміна – якщо ви відправляєте декілька посилок за однією експрес-накладною, то доставлення кожної з них збільшиться на 10 грн. Посилка з максимальною вагою – за базовим тарифом по Україні, решта – за зниженим:

до 2 кг – 20 грн

до 10 кг – 40 грн

до 30 кг – 80 грн.

Крім того, «Нова пошта» спрощує тарифи доставлення вантажів:

Раніше клієнти сплачували за доставлення вантажів за 30 кг по базовому тарифу доставлення по України та додатково за кожен кг понад 30 кг. Відтепер клієнт буде сплачувати тариф, який формується наступним чином: загальна вага вантажу (у кг) множиться на вартість 1 кг, яка залежить від зони доставлення (дальності кінцевого населеного пункту).

Компанія скасовує розрахунок вартості доставлення вантажів за параметрами або крайніми точками пакування відправлення. Тепер вартість за доставлення буде нараховуватися виключно з урахуванням фактичної та об’ємної ваги самого вантажу та, як і раніше, за оренду пакувальних матеріалів для перевезення вантажу (флет-бокс, палетні борти).

Остання зміна – оновлено послуги зберігання палет, вантажів, шин та дисків. Віднині збільшується кількість безоплатних днів зберігання для палет із 2 до 3 календарних днів, не враховуючи день прибуття. Для вантажів, автошин і автодисків кількість днів зберігання скорочуватиметься з 7 до 3, не враховуючи день прибуття. Ці зміни вносяться через обмежену площу відділень та велику кількість відправлень цього виду.

Нові тарифи «Нова пошта» набудуть чинності з 23 травня 2022 року.

Источник: itc.ua

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