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"Новая почта" не работает: в чем причина
Компания "Новая почта" закроет отделения и прекратит доставку курьерами 7 января. Оператор почтовой связи не работает в связи с празднованием Рождества.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу "Новой почты".
По данным пресс-службы, загрузка посылок в почтоматы также не будет происходить в этот день, однако заранее загруженные посылки можно получить.
По данным пресс-службы "Укрпошты", 7 января будут работать только дежурные отделения.
Источник: www.rbc.ua/
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