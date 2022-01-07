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"Новая почта" не работает: в чем причина

Новая почта не работает: в чем причина

 

Компания "Новая почта" закроет отделения и прекратит доставку курьерами 7 января. Оператор почтовой связи не работает в связи с празднованием Рождества.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу "Новой почты".

По данным пресс-службы, загрузка посылок в почтоматы также не будет происходить в этот день, однако заранее загруженные посылки можно получить.

По данным пресс-службы "Укрпошты", 7 января будут работать только дежурные отделения.

Источник: www.rbc.ua/

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Темы: работа

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