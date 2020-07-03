Перший в Україні Центр підтримки підприємців Дія.Бізнес запрацював у Харкові

Національний проєкт із розвитку підприємництва Дія.Бізнес, ініційований Міністерством цифрової трансформації України, офіційно відкрив свій перший Центр підтримки підприємців разом із консалтинговою зоною для представників мікро-, малого та середнього бізнесу 1 липня 2020 року в Харкові.

Партнерами та спонсорами, завдяки яким проєкт реалізовується в Харкові, стали Visa і ХУАВЕЙ УКРАЇНА. Регіональний партнер — Офіс реформ Харкова.

Віцепрем’єр-міністр – Міністр цифрової трансформації Михайло Федоров під час відкриття Центру підтримки підприємців заявив: «Наша мрія – щоб такі Центри підтримки підприємців були по всій країні. Ми будемо робити все, щоб підприємництво стало національною ідеєю». Також Михайло Федоров анонсував, що до кінця 2020 року Мінцифри планує відкрити ще два Центри підтримки підприємців Дія.Бізнес.

Заступник Міністра цифрової трансформації з питань євроінтеграції Валерія Іонан наголосила:«В рамках Дія.Бізнес ми робимо все, щоб в Україні збільшувалась кількість підприємств, щоб бізнес виходив на нові обсяги, експортував, знаходив нові партнерства. Я впевнена, цей проєкт покаже надзвичайні результати для всієї країни вже за рік», – заявила Валерія Іонан.

Голова Харківської ОДА Олексій Кучер запросив підприємців до Центру підтримки підприємців.«Мені дуже приємно, шо перший офіс такої потужної платформи відкрито в Харкові. Впевнений, що це не просто так. Ми всі знаємо, що Харківська область – в лідерах в IT-сфері, ми знаходимось на другому місці, та сподіваюсь, що з допомогою центру вийдемо на перше. Окрім цього, Харківська область лідирує за розвитком малого та середнього підприємництва.Такі офіси потрібні не лише в місті Харків, але й на території області. Ми вже розглядаємо два райони – Харківський та Дергачівський», – заявив Олексій Кучер.

Заступник міського голови з питань цифрової трансформації Олег Дробот підкреслив, що це перший інноваційний, випереджаючий час, Центр підтримки підприємців. «Підтримувати бізнес для нас було дуже важливо завжди, але під час карантину це стало найбільш актуально. Я радий плідній співпраці з Міністерством цифрової трансформації. Ми будемо продовжувати і далі активно впроваджувати спільні проєкти для жителів», – заявив Олег Дробот.

«Консультаційна зона для бізнесу – це, в першу чергу, центр інноваційного мислення і єднання зусиль усіх зацікавлених сторін, щоб зробити сучасні рішення доступними для організацій усіх форм і розмірів. Huawei працює в Україні і для України, щоб сприяти цифровій трансформації. Протягом 20 років компанія бере активну участь у розвитку сучасної екосистеми для бізнесу. Тому компанія в рамках стратегії соціальної відповідальності підтримала створення консалтингової зони для підприємців в Харкові. Віримо, що відкрита співпраця з партнерами з екосистеми забезпечить довгостроковий вплив консультаційної зони, створить унікальну цінність для підприємців Харкова та Україні взагалі», – зазначив директор ТОВ «ХУАВЕЙ УКРАЇНА» Ма Ці.

«Особливої підтримки бізнес потребує саме зараз, у часи неочікуваної світової пандемії та економічних наслідків карантинних заходів. Тому Visa як компанія зробила для себе це завдання одним із глобальних пріоритетів, реалізуючи його і в Україні через декілька освітніх проектів та програм. Відкриття першого Центру підтримки підприємців разом із консалтинговою зоною для представників мікро-, малого та середнього бізнесу в Харкові є практичним проявом нашої співпраці з Міністерством та одним із інструментів підтримки. Ми дякуємо Міністерству цифрової трансформації за ефективну співпрацю та вітаємо відкриття першого Центру»,– коментує Віра Платонова, старший віце-президент і директорка регіонального підрозділу компанії Visa в Україні, Грузії, країнах СНД та Південно-Східної Європи.

Вже починаючи з 2 липня, кожен підприємець зможе отримати в Центрі підтримки підприємців фахові консультації в напрямках пошуку та валідації бізнес-ідеї, створення бізнес-плану, систематизації бізнес-процесів, фінансового менеджменту, доступу до фінансів, HR, маркетингу, продажів, юридичної підтримки, фандрейзингу тощо.

Також підприємці зможуть навчатись на системних освітніх програмах і відвідувати воркшопи, майстер-класи, використовувати поп-ап локацію для тестування власного продукту.

Центр підтримки підприємців у Харкові розташований за адресою: вул. Сумська, 65.

Нагадаємо, 28 травня 2020 року в Харкові в межах Національного проєкту з розвитку підприємництва Дія.Бізнес, ініційованим Міністерством цифрової трансформації України, відбулось технічне відкриття першого центру підтримки підприємців разом із консалтинговою зоною для представників мікро-, малого та середнього бізнесу.

Також 28 травня 2020 року на порталі Дія.Бізнес з’явилась можливість безкоштовних онлайн-консультацій підприємців за допомогою сервісів відеозв’язку.

Источник: thedigital.gov.ua

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