Продавцям електроніки після перевірок донарахували понад 2 мільярди податків

Податкова служба провела 1590 перевірок точок продажу електронної техніки та за їх результатами нарахувала продавцям 2,16 млрд грн податків.

Про це повідомляє заступник голови парламентського комітету з податків та фінансів Ярослав Железняк.

Наразі триває понад 170 фактичних перевірок компаній, що продають електронну техніку, зокрема техніку Apple, включно з такими мережами під ТМ "ЯБКО", "YABLUKA", "STYLUS", "Техно Їжак", "Touch", "eStore", "iStore", "iPeople", "Appleroom".

"У найбільш популярних мережах стояв "хронометраж". Це коли працівник податкової фізично перебуває у магазині", – уточнив Железняк.

Він опублікував дані, коли під час хронометражу в одній із мереж продажу середній виторг був втричі вищим, ніж коли в магазині був відсутній працівник податкової.

Джерело: epravda.com.ua

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