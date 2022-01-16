Ракета Virgin Orbit с помощью модифицированного самолета Cosmic Girl вывела на орбиту 7 спутников

Ракета-носитель Virgin Orbit успешно вывела на орбиту Земли семь кубсатов, что стало третьей успешной миссией дочерней компании британского предпринимателя сэра Ричарда Брэнсона Virgin Galactic. Полезная нагрузка состояла из космических аппаратов Министерства обороны США, польской компании SatRevolution и американской Spire Global.

Ракета LauncherOne запущена с модифицированного самолета Boeing 747, который называется Cosmic Girl. Воздушное судно вылетело из аэрокосмического порта пустыни Мохаве, пролетело над Тихим океаном и сбросило ракету LauncherOne с левого крыла. Ракета-носитель длиной 21,3 метра включила двигатели на высоте 10 668 метров и вышла в космос. Virgin Orbit подтвердила, что все спутники успешно доставлены на нужную орбиту.

Это третий запуск Virgin Orbit со спутниками клиентов. Миссия получила название «Above the Clouds», в честь трека из альбома Gang Starr «Moment of Truth», выпущенного Virgin Records в 1998 году. Два предыдущих запуска были в январе и июне 2021 года. Первый демонстрационный полет компании в мае 2020 года был неудачным.

Virgin Orbit основана в 2017 году и ориентируется на рынок запуска малых спутников. Компания рекламирует мобильность своей системы запуска с воздуха, поскольку у Boeing 747 нет ограничений стационарных пусковых установок. Ракету можно вывести на любую орбиту из любой точки мира.

Virgin Orbit планирует шесть запусков в этом году, в том числе два — для ВВС Великобритании. Компания рассчитывает производить на заводе в Калифорнии 20 ракет уже к 2023 году. Virgin Orbit также хочет запустить ракету в Японии в следующем году и рассматривает Бразилию как еще одну площадку для расширения. По данным Bloomberg, на фоне этой информации, акции Virgin Orbit выросли на 28%.

Источник: itc.ua

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