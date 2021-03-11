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Регулятор вирішив не підвищувати тариф на передачу електроенергії

Регулятор вирішив не підвищувати тариф на передачу електроенергії

Нацкомісія з тарифів НКРЕКП на засіданні 10 березня вирішила залишити незмінним тариф Укренерго на передачу електроенергії з 1 квітня на рівні 293,93 грн за МВт/год.

Про це повідомляє Інтерфакс-Україна, постанова НКРЕКП.

Своє рішення регулятор аргументував появою інших компенсаційних джерел у НЕК "Укренерго" для обслуговування кредитів держбанків загальною сумою 10,25 млрд грн.

"Основними факторами того, що вдалося і закласти витрати на кредит і зберегти тариф на поточному рівні, є курсові різниці. Головне, що ми бачимо тенденцію на зниження обсягу вироблення електроенергії поновлюваними джерелами енергії проти прогнозного балансу", – повідомив під час засідання голова НКРЕКП Валерій Тарасюк.

Він також закликав учасників ринку "активізуватися в здоровому лобізмі" виконання норм законодавства щодо фінансування не менш як 20% компенсаційних виплат відновлюваних джерел енергії (ВДЕ) з держбюджету.

Водночас, Тарасюк допустив підвищення тарифу на передачу для НЕК "Укренерго" з третього кварталу 2021 року у разі, якщо кошти з держбюджету на фінансування "зеленої" генерації не будуть виділені.

"Згідно з нашими прогнозами, вже з третього кварталу нам, напевно, не вдасться залишити тариф на поточному рівні, якщо ми всі разом не долучимося до практичного застосування цієї норми", – резюмував він.

Раніше комісія розглядала декілька варіантів підвищення тарифу. Так, попередньо пропонувалось підвищення тарифу на 2,2% до 300,60 грн з метою обслуговування компанією відсотків по кредитах АТ "Ощадбанк" і АБ "Укргазбанк". Також на обговорення виносилась пропозиція з його підвищення на 7,5%.

Нагадаємо:

Тариф на передачу електроенергії "Укренерго" може зрости на 7,5% до 316,08 грн/МВт-год з 1 квітня - 2 березня відбудеться відкрите обговорення

Источник: epravda.com.ua

Новости портала «Весь Харьков»

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