Бізнес
Перейти к списку новостей
Сегодня 09:28
Просмотров: 108

російські танки втрачають позиції на світовому ринку озброєнь

російські танки втрачають позиції на світовому ринку озброєнь

Нещодавні події в Україні та російська військова кампанія не лише змінили політичний ландшафт, але й суттєво вплинули на світовий ринок зброї. російська Федерація, яка традиційно є ключовим гравцем в оборонному секторі, стрімко втрачає свої позиції, що спонукає не лише зміну політичних обставин, а й техніко-економічні виклики адаптації до нових реалій.

Подробиці

З 2010 по 2021 рік обсяги поставок російських танків зросли, але динаміка ринку зазнає істотних змін. Початок нового «танкового буму», спровокованого російською агресією в Україні у 2022 році, міг стати прибутковим для російських виробників. Однак підсумки цієї військової кампанії швидко виявили відсталість і неефективність росії у створенні сучасних танків, що призвело до втрати тисяч одиниць у перші місяці бойових дій.

Одним із суттєвих факторів, що сприяє втраті частки російського ринку, є їхній власний «токсичний» імідж. Поглиблення санкцій і обмежень з боку росії призвело до скорочення потенційних клієнтів, які перестали розглядати росію як надійного довгострокового партнера.

Конкуренція з інших країн також істотно впливає на російський танковий ринок. Китай і Південна Корея активно виходять на світовий ринок зі своїми сучасними і бюджетними танками, кидаючи виклик російським пропозиціям. Нові моделі, такі як китайські VT4 і VT5, а також південнокорейська серія K2 встановлюють стандарти продуктивності та ефективності. Це відбувається на тлі підвищеної активності таких традиційних держав, як Сполучені Штати, Франція та Німеччина.

Зараз основними покупцями танків у росії є країни, у яких діють контракти, а також країни, які стикаються з фінансовими та політичними обмеженнями щодо закупівель у інших виробників. Однак Китай, агресивно нарощуючи військові поставки, витісняє російські танки в цьому сегменті ринку.

Подібні тенденції спостерігаються і в інших сегментах військово-промислового комплексу росії. У колісній бронетехніці, де російські зразки складають конкуренцію сучасним бронетранспортерам і бойовим машинам, очевидний аналогічний спад популярності. Покупці віддають перевагу транспортним засобам, що поєднують в собі високу мобільність і надійність, а російські моделі вже не відповідають цим сучасним вимогам.

У артилерійських системах і боєприпасах спостерігається зростання конкуренції з боку інших глобальних гравців. Тут ключовими є ефективність і точність, а не лише кількість. Країни віддають перевагу рішенням, які можуть забезпечити стратегічну перевагу, залишаючи російські системи на другому плані.

Аналогічна ситуація у військовій авіації, де колись популярні в багатьох країнах російські літаки та вертольоти втрачають привабливість через технічні обмеження та відсутність сучасних технологій.

Цей загальний спад у всіх сегментах військово-промислового комплексу росії свідчить про те, що країни-конкуренти швидко наздоганяють і перевершують росію в інноваціях, розвитку та якості продукції.

Невизначеність навколо закінчення війни в Україні зберігається, але вже очевидно, що російська оборонна промисловість зазнала значного регресу на світовому ринку озброєнь. Ця невдача не тільки впливає на економічний стан росії, але й підкреслює розрив між її військово-промисловим комплексом і реальними проблемами. Це може сигналізувати про початок кінця домінування росії на світовому ринку зброї, викликаючи сумніви щодо її конкурентоспроможності в майбутньому.

Джерело: wheel-news.com

Новости портала «Весь Харьков»

Перейти к списку новостей

Темы: впк, росія

Читайте ещё:

Новая ходка, иные кадры
Сегодня 10:21    90
Пьянство и поножовщина: как «развлекаются» оккупанты в Северодонецке
Сегодня 09:17    109
У суботу ввечері у Мелітополі, який з весни 2022 року контролюють російські військові, стався потужний вибух
Сегодня 08:56    101
Харківщина. 13 листопада
Сегодня 08:46    96
«Величие сверхдержавы»: 64% россиян не умеют копировать или переместить файл
Сегодня 08:45    106
Хто перемагає в кібервійні?
Сегодня 08:33    100
В россии объявили о закупке у Китая багги "Desertcross 1000-3" производства "AODES"
Сегодня 08:22    109
Кажуть, ніби журналісти нарахували майже 300 тисяч українських військових некрологів. Це – відверта неправда
Сегодня 08:11    105
Хотите повторить, дедовоеватели? Лишь один вопрос: вам какая графа больше нравится?
Сегодня 08:06    124
российская авиакомпания «I Fly Airlines» перебрасывает мобилизованных в Ростов
Сегодня 08:00    107
Ноябрь
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30      
закрыть
 
Архив новостей

Ми рекомендуємо

  • Рощинская — доставка воды в Харькове на сайте vodar.in.ua.

Корисна інформація

Найбільш популярне

  • Читаємо
  • Дивимося

Юридичне забезпечення порталу

Адвокат
СМОРОДИНСЬКИЙ
Віктор Семенович
+38(050)323-32-35
vsmorod@gmail.com
 