Бизнес
Перейти к списку новостей
Сегодня 09:31
Просмотров: 82

Создана суперзарядка для смартфона: полный аккумулятор за 10 минут

Создана суперзарядка для смартфона: полный аккумулятор за 10 минут

13 минут достаточно, чтобы наполнить энергией солидный аккумулятор емкостью 4000 мА*ч, утверждают в китайской компании Vivo. Как экстремальная скорость скажется на сроке жизни батареи, пока неясно.

Китайская компания Vivo представила новую технологию сверхбыстрой зарядки смартфонов. Как стало известно из презентации на Всемирном мобильном конгрессе в Шанхае, Super FlashCharge 120W полностью заряжает аккумулятор емкостью 4000 мА*ч всего за 13 минут. У большинства современных смартфонов объем батареи ниже.

Для сравнения: в начале этого года Huawei представила собственную технологию зарядки складного смартфона Mate X, которая наполняла энергией аккумулятор емкостью 4500 мА*ч за 30-40 минут.

Невероятная скорость зарядки, которой достигла Vivo, обеспечивается за счет кабеля USB-C и зарядного устройства мощностью 120 Вт.

Впрочем, пока неясно, как Super FlashCharge повлияет на срок жизни батареи. Считается, что чем быстрее заряжается аккумулятор, тем раньше он выйдет из строя. Возможно, разумнее использовать сверхбыструю зарядку только в случае крайней необходимости, а в остальных ситуациях полагаться на стандартную медленную.

Хотя за пределами Китая Vivo почти неизвестна, некоторые ее разработки получили широкое распространение. Например, именно эта компания первой представила мобильный телефон со сканером отпечатков пальцев.

В настоящее время Vivo работает над технологией для разблокировки телефона с помощью прикосновения к любой точке дисплея. Кроме того, компания планирует выпустить смартфон Apex Full View, у которого не будет рамок, традиционного динамика и метки расположения селфи-камеры.

Источник: elektrovesti.net

Новости портала «Весь Харьков»

Перейти к списку новостей

Темы: электро

Читайте ещё:

В США построят экологически чистую биткоин ферму
30.06.2019 11:11    177
Накопитель на основе сжиженного воздуха в два раза дешевле литий-ионного
30.06.2019 09:51    202
Ночные тарифы никто не отменял, они продолжат действовать после 1 июля 2019 - НКРЭКУ
27.06.2019 09:32    208
НКРЭКУ опубликовало проект постановления, которое зафиксирует «зеленый» тариф для «старых» домашних СЭС на уровне 2-го квартала 2019 года
25.06.2019 10:37    136
В Україні створили інвестиційну платформу для відновлювальної енергетики
25.06.2019 08:19    113
"Укрэнерго" может применить веерные отключения из-за жары
23.06.2019 07:53    204
Люди навчилися тримати енергію в каменях
19.06.2019 08:06    164
48 млн в темноте: Аргентина и Уругвай остались без электроэнергии
17.06.2019 09:01    188
Гройсман: Кабмин принял необходимые решения для запуска с 1 июля рынка электроэнергии
13.06.2019 10:52    236
НКРЭКУ резко раскритиковала редакцию постановления Кабмина по возложению PSO на рынке электроэнергии
11.06.2019 09:27    167
Загрузка...
Июль
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31        
закрыть
 
Архив новостей

Мы рекомендуем

Полезная информация

Наиболее популярное

  • Читаем
  • Смотрим

Юридическое обеспечение портала

Адвокат
СМОРОДИНСКИЙ
Виктор Семенович
+38(050)323-32-35
vsmorod@gmail.com
 