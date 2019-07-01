Создана суперзарядка для смартфона: полный аккумулятор за 10 минут

13 минут достаточно, чтобы наполнить энергией солидный аккумулятор емкостью 4000 мА*ч, утверждают в китайской компании Vivo. Как экстремальная скорость скажется на сроке жизни батареи, пока неясно.

Китайская компания Vivo представила новую технологию сверхбыстрой зарядки смартфонов. Как стало известно из презентации на Всемирном мобильном конгрессе в Шанхае, Super FlashCharge 120W полностью заряжает аккумулятор емкостью 4000 мА*ч всего за 13 минут. У большинства современных смартфонов объем батареи ниже.

Для сравнения: в начале этого года Huawei представила собственную технологию зарядки складного смартфона Mate X, которая наполняла энергией аккумулятор емкостью 4500 мА*ч за 30-40 минут.

Невероятная скорость зарядки, которой достигла Vivo, обеспечивается за счет кабеля USB-C и зарядного устройства мощностью 120 Вт.

Впрочем, пока неясно, как Super FlashCharge повлияет на срок жизни батареи. Считается, что чем быстрее заряжается аккумулятор, тем раньше он выйдет из строя. Возможно, разумнее использовать сверхбыструю зарядку только в случае крайней необходимости, а в остальных ситуациях полагаться на стандартную медленную.

Хотя за пределами Китая Vivo почти неизвестна, некоторые ее разработки получили широкое распространение. Например, именно эта компания первой представила мобильный телефон со сканером отпечатков пальцев.

В настоящее время Vivo работает над технологией для разблокировки телефона с помощью прикосновения к любой точке дисплея. Кроме того, компания планирует выпустить смартфон Apex Full View, у которого не будет рамок, традиционного динамика и метки расположения селфи-камеры.

Источник: elektrovesti.net

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