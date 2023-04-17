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SpaceX офіційно назвала дату першого космічного польоту величезного корабля Starship

SpaceX офіційно назвала дату першого космічного польоту величезного корабля Starship

Компанія SpaceX у понеділок, 17 квітня, здійснить спробу запуску першої орбітальної тестової місії корабля Starship.

Старт відбудеться на космічній базі SpaceX Starbase у Техасі. 150-хвилинне вікно запуску відкривається в понеділок о 8 ранку за східним часом (14:00 за Києвом; 7 ранку за місцевим часом Техасу).

Starship складається з гігантського ракетоносія першого ступеня Super Heavy та космічного корабля заввишки 50 метрів під назвою Starship. Обидва апарати розроблені для повторного використання, і обидва оснащені двигуном нового покоління Raptor від SpaceX — 33 для Super Heavy і 6 для Starship.

Якщо все піде за планом, прискорювач Booster 7 впаде в Мексиканську затоку приблизно за 32 кілометри від узбережжя Техасу через вісім хвилин після старту. Корабель тим часом продовжить політ, здійснивши часткове коло навколо Землі, перш ніж приземлитися в Тихому океані поблизу Гаваїв.

Коли Booster 7 і Ship 24 здійснять старт, Starship стане найпотужнішою ракетою, яка коли-небудь літала.

Джерело: tech.liga.net

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Темы: космос, США

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