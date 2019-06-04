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В Германии выпустили солнечно-ветряную электростанцию для плоских крыш

В Германии выпустили солнечно-ветряную электростанцию для плоских крыш

Компания Neoventi из баварского Диспекка выпустила на рынок небольшую ветряную турбину, которая представляет собою ротор с горизонтальной осью. Она предназначена для использования на краях кровли зданий с плоской крышей, потому что именно в этих местах преобладают увеличенные скорости ветра, которые и используются ветряными турбинами для выработки электроэнергии.

Neoventi соединила ветряную турбину с солнечными батареями, которые служат крышей для роторной системы.

Номинальная мощность такой солнечно-ветряной системы достигает 2 кВт. Из них 1,5 кВт приходятся на ветряную турбину, а 0,5 кВт — на солнечные батареи. Длина ветряной турбины 2 метра, а диаметр — 0,75 метра. Вес всего агрегата составляет 160 кг.

Производитель считает, что основное преимущество горизонтальной оси по сравнению с вертикальными роторами заключается в стабильности. Скорость ротора составляет от 0 до 400 оборотов в минуту.

По словам производителя, производство электроэнергии начинается при скорости ветра от 3 до 4 м / сек. Но для эффективной работы системы необходимы от 6 до 7 м / сек. При сильном ветре отключение системы не требуется. Если разместить рядом несколько таких солнечно-ветряных систем, то они будут вырабатывать достаточно электроэнергии на крышах промышленных и коммерческих цехов, особенно в таких районах, где царят постоянные ветра, например, на побережье северной Германии.

Источник: elektrovesti.net

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