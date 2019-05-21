В Харькове пересчитали миллионеров

В 2019 году 339 жителя Харьковской области задекларировали более 1 млн.грн. доходов. Об этом сообщили в Главном управлении Государственной фискальной службы в Харьковской области.

Самому возрастному миллионеру - 82 года, младшему - 22. Среди миллионеров - 222 мужчин и 117 женщин.

Наибольшая задекларированная сумма дохода превышает 200 млн. грн.

Доходы от 1 до 20 млн. грн. задекларировали 317 человек, от 20 до 50 млн. грн. – 14 человек, больше 50 млн. грн. - 8 человек.

Среди задекларированных доходов - продажа недвижимости, иностранные доходы, дивиденды, доходы от операций с инвестиционными активами.

В целом декларации подали более 30,5 тыс. жителей области, что больше аналогичного периода прошлого года на 1600 человек. Задекларирован общий доход в сумме 4,3 млрд. грн., что почти на 800 млн. грн. больше, чем в прошлом году.

Источник: sq.com.ua

Новости портала «Весь Харьков»