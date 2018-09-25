В Харькове продолжаются рейды по выявлению неоформленных сотрудников (ВИДЕО)

Сотрудники облуправления Гоструда совместно с фискальной службой и журналистами провели рейд по выявлению неоформленных работников в ресторане на проспекте Науки.

Елена Петренко, замначальника ГУ Гоструда Украины в Харьковской области:

Надійшла інформація від податкової і заяви від громадян, що у цьому закладі відбувається використання праці без оформлення трудових відносин.

– Вы какое ФЛП проверяете?

– У нас есть на все ФЛП разрешения.

– На все ФЛП? Я работаю на…

– Забыли?

Работники заведения отказываются представиться и дать пояснения до приезда полиции.

Во время инспекции в заведении опросили около 50 сотрудников.

Елена Петренко, заместитель начальника ГУ Гоструда Украины в Харьковской области:

Більшість людей, які тут працюють, відмовляються від надання пояснень. Вони відмовляються навіть представитися, надати своє прізвище, ім’я та по-батькові, уходять від об’єктивів, не надають пояснення інспекторам праці. Це може свідчити про те, що люди працюють без офіційного оформлення трудових відносин.

Нелегальные работники ответственности не несут, объясняют в Гоструде. Вся она лежит на работодателях. Для них штраф за использование труда без официального оформления составляет 30 минимальных зарплат за каждого работника или почти 112 тысяч гривен.

Вячеслав Даценко, замначальника управления налогового сбора с физлиц ГУ ГФС в Харьковской области:

Протягом 8 місяців поточного року органами фіскальної служби вже виявлено близько 2 тисяч найманих працівників, які були офіційно не оформлені. На сьогодні ці працівники офіційно працевлаштовані після проведення контрольно-перевірочних заходів.

По данным Гоструда, наибольшее количество нелегальных и не оформленных надлежащим образом работников – в строительстве, торговле, охранных услугах и гостинично-ресторанном бизнесе.

Источник: objectiv.tv

Автор: Юлия Белая

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