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В Харьковской области промышленное производство упало на 15%

В Харьковской области промышленное производство упало на 15%

Госстат подсчитал, что в декабре 2019 года выпустили меньше продукции, чем за тот же период в 2018 году.

Объем выпуска промышленной продукции в Харьковской области упали на 15%. Об этом свидетельствуют данные Госстата.

Худшие показатели по Украине в Закарпатской области, где падение в декабре 2019 года по сравнению с аналогичным периодом в позапрошлом году превысило 30%. На второй и третьей строчках “антирейтинга” находится Харьковский регион и Луганская область.

Негативная тенденция сохраняется на протяжении двух месяцев: по сравнению с ноябрем количество выпущенной продукции в Харьковской области уменьшилось еще на 2,2%.

Вместе с тем, рост промышленных показателей в течение года зафиксирован в Одесской, Николаевской и Ровенской областях. В целом по стране падение производства составило более 7%.

Напомним, в ноябре 2019 года глава ХОГА Алексей Кучер заявил, что правительство будет способствовать развитию промышленности области. Кучер заявлял, что для этого у нас есть ресурсная и научная базы.

Кроме того, чиновник пообещал создать отдельный департамент для помощи бизнесу. На встрече с предпринимателями он рассказал, что в регионе появится бизнес-омбудсмен, который будет реагировать на сообщения о различных нарушениях.

Источник: objectiv.tv

Автор: София Красникова

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