Виробники чобіт для російської армії цього року закупили в ЄС продукції на $4,1 млн
Розслідування Trap Aggressor:
У європейських країнах компанії "Донобувь", "Фарадей", "Іскож" та "Юнічел" купували шкіру, клей, запчастини для взуттєвих станків та інші товари.
Серед найбільших європейських постачальників:
● італійська компанія Conceria Cervinia Spa ($1,7 млн);
● білорусько-німецька компанія Belintertrans Germany Gmbh ($0,9 млн);
● німецька компанія Neuhaus Gmbh ($0,7 млн).
ЄС не застосовував повноцінне ембарго на торгівлю з росією, а лише обмежив її, зокрема, товарами військового чи подвійного призначення.
Шкіра, гума, підошви чи інші елементи виготовлення одягу до цього переліку не потрапили. З точки зору міжнародної торгівлі, ці товари не використовуються для ведення загарбницької війни росії.
Попри те, що "Донобувь" та "Фарадей" є у санкційних списках України, російські виробники взуття не потрапили під санкції ЄС.
Розширення європейських санкцій на цій компанії могло б ускладнити торгівлю, хоча і не зупинити. Адже на зміну заблокованим компаніям прийдуть нові.
"Ця історія — черговий доказ, що будь-яка продукція, яка потрапляє в росію з європейського ринку, може стати знаряддям росіян у війні проти України та західного світу.
І "таргетовані санкції" не здатні повністю зупинити підтримку російської армії західною продукцією.
І тут є два варіанти: продовжувати гру "впіймав-не впіймав"», застосовуючи санкції до окремих ланцюжків постачань, або заборонити країнам ЄС будь-яку торгівлю з рф", — наголошують розслідувачі.
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