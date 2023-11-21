Виробники чобіт для російської армії цього року закупили в ЄС продукції на $4,1 млн

Розслідування Trap Aggressor:

У європейських країнах компанії "Донобувь", "Фарадей", "Іскож" та "Юнічел" купували шкіру, клей, запчастини для взуттєвих станків та інші товари.

Серед найбільших європейських постачальників:

● італійська компанія Conceria Cervinia Spa ($1,7 млн);

● білорусько-німецька компанія Belintertrans Germany Gmbh ($0,9 млн);

● німецька компанія Neuhaus Gmbh ($0,7 млн).

ЄС не застосовував повноцінне ембарго на торгівлю з росією, а лише обмежив її, зокрема, товарами військового чи подвійного призначення.

Шкіра, гума, підошви чи інші елементи виготовлення одягу до цього переліку не потрапили. З точки зору міжнародної торгівлі, ці товари не використовуються для ведення загарбницької війни росії.

Попри те, що "Донобувь" та "Фарадей" є у санкційних списках України, російські виробники взуття не потрапили під санкції ЄС.

Розширення європейських санкцій на цій компанії могло б ускладнити торгівлю, хоча і не зупинити. Адже на зміну заблокованим компаніям прийдуть нові.

"Ця історія — черговий доказ, що будь-яка продукція, яка потрапляє в росію з європейського ринку, може стати знаряддям росіян у війні проти України та західного світу.

І "таргетовані санкції" не здатні повністю зупинити підтримку російської армії західною продукцією.

І тут є два варіанти: продовжувати гру "впіймав-не впіймав"», застосовуючи санкції до окремих ланцюжків постачань, або заборонити країнам ЄС будь-яку торгівлю з рф", — наголошують розслідувачі.

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