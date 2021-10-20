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Вставание с колен: в РФ ликвидируют опытное производство в проектно-конструкторском бюро Ильюшина

Вставание с колен: в РФ ликвидируют опытное производство в проектно-конструкторском бюро Ильюшина

В Российской Федерации решили ликвидировать опытное производство в авиационном комплексе имени С. В. Ильюшина. Об этом говорится в сообщении автора Telegram-канала «Кремлевская прачка».

«Условно говоря, бульдозеры стоят у забора. Цеха пойдут под нож. Решение принято. И цех общей сборки, и лабораторный комплекс прочностных испытаний – под снос. Останется, на время, цех ресурсных испытаний. Сильные мира сего, видимо, считают, что земля в столице куда нужнее под коммерческие проекты: торговые центры, элитное жилье или что-нибудь еще. Поверить, что устроить разгром знаменитой фирмы решился единолично глава Объединенной авиастроительной корпорации Юрий Слюсарь, невозможно. Значит, кто-то посчитал, что хватит повторять мантры про то, что Россия великая авиационная держава», — написал автор Telegram-канала.

Источник: sprotyv.info

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