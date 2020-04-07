«Укрнафта» може зупинити виробництво через низькі ціни на сировину

Напівдержавна «Укрнафта» повідомила про ризик зупинки свого виробництва через наднизькі ціни на нафту у світі та нерентабельність своєї роботи.

Передає Національний Промисловий Портал з посиланням на Главком.

Так, наразі ціни на нафту Urals — індикатор цін на нафту українського походження — впали до 19-23 доларів за барель, що набагато нижче за собівартість видобутку цієї нафти з урахуванням рентних платежів та податків.

При цьому, «Укрнафта» не змогла продати близько 420 тисяч тонн нафти та конденсату на державних аукціонах через те, що держава встановила рівень ціни вищий, за ринковий. На цю нафту «Укрнафті» нараховують рентні платежі та податки.

«За таких умов виробнича діяльність «Укрнафти» стає збитковою, і компанії загрожує фінансовий колапс і зупинка виробництва», — заявляють у компанії.

В «Укрнафті» просять уряд про допомогу. Зокрема, скасувати чи зменшити податки або зобов’язати Нафтогаз викуповувати нафту, видобуту «Укрнафтою».

Источник: uprom.info

Автор: Владислав Христофоров

Новости портала «Весь Харьков»