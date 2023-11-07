YouTube розпочав війну проти блокувальників реклами

На початку жовтня фахівці, які створюють інструменти для блокування реклами, зібралися в Амстердамі на щорічну галузеву конференцію Ad-Filtering Dev Summit. Google дуже пишалася своєю презентацією на конференції.

Коли світові розробники адблокерів повернулися додому з конференції, YouTube несподівано розширив розпочатий у травні невеликий тест, який використовує спливаючі діалоги. Він вимагає від глядачів вимкнути свої блокувальники реклами або втратити можливість дивитися відео на найпопулярнішому в світі відеосервісі.

Ми публікуємо (https://tech.liga.net/ua/technology/article/youtube-rozpochav-viinu-proty-blokuvalnykiv-reklamy-yak-tse-vplynulo-na-korystuvannia-servisom) переклад статті Wired перебіг "війни" між блокувальниками реклами та YouTube та розповідаємо, які засоби подолання бар'єрів шукають блокувальники і наскільки це законно.

Джерело: @liganet

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