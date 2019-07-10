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За долги “Роснефти” заплатят пенсионеры РФ

За долги “Роснефти” заплатят пенсионеры РФ

Пенсионные фонды РФ принялись спасать погрязшую в долгах “Роснефть”.

Так, стало известно, что вчера, впервые за весь 2019-й, “Роснефть” вышла на российский долговой рынок для продажи своих облигаций, которые были скуплены на 40 млрд руб.

И, казалось бы, все прекрасно – облигации российской монополии на рынке ценных бумаг оказались востребованы и их расхватали аки горячие пирожки. Но тут есть как минимум два неприятных для освещения момента.

Первый – скупкой облигаций занимались российские пенсионные фонды, а вовсе не крупные корпорации или иностранные инвесторы. Причем, именно за счет пенсионных фондов создается круговорот наличности на рынке РФ при скупке и облигаций федерального займа.

А второе – “Роснефть” на фоне этой продажи, по сути, ничего не заработала, ведь деньги от продажи облигаций пойдут на погашение процентов по долгам на 19,7 млрд руб, а так же на дофинансирование проектов.

Кстати, о долгах. Тут тоже очень интересный момент, ведь долговые обязательства "Роснефти" уже превышают 4,4 трлн рублей и по мере того как компания должна реализовывать свои проекты, долги растут, но не уменьшаются.

А потому, тенденции очень даже показательные. Как я частенько говорю, не газ или нефть основной ресурс РФ, а пенсионеры, за счет которых и новую АПЛ спустят на воду и ракету в космос запустят.

Источник: uc.od.ua

Автор: Александр Коваленко, военно-политический обозреватель

Новости портала «Весь Харьков»

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