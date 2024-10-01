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Замовлення для українських артилеристів допомагають оживити економіку Скрентона, пише Washington Post

Замовлення для українських артилеристів допомагають оживити економіку Скрентона, пише Washington Post

Це місто в американському штаті Пенсильванія на слуху по тому, як Володимир Зеленський відвідав тамтешній завод.

"Люди хочуть, аби ми все ще мали щось,вироблене в Америці, в Пенсильванії в Скрентоні. А ще це джерело гордості для нас тут", – каже мер міста, через візит до якого від Зеленського вимагають звільнити посла в США.

Деталі: https://bbc.in/3N88aUU

Джерело: https://t.me/bbcukrainian/24700

Новости портала «Весь Харьков»

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