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Зарплата українців у Німеччині у середньому вчетверо перевищує їх зарплатув Україні, а у Нідерландах — втричі

Зарплата українців у Німеччині у середньому вчетверо перевищує їх зарплатув Україні, а у Нідерландах — втричі

Українці у Німеччині у середньому заробляють "чистими" 1334 євро на місяць, а в Нідерландах — 1104 євро, — результати дослідження Міграційної платформи EWL та Центру Східноєвропейських студій Варшавського університету.

Таким чином, зарплата українців у Німеччині у середньому вчетверо перевищує їх зарплатув Україні, а у Нідерландах — втричі.

При цьому понад чверть респондентів у Німеччині (28%) визнали, що отримують від 1500 євро до 1999 євро чистими, тоді як 22% респондентів вказали, що отримують менше 499 євро.

При таких показниках, 70% респондентів у Німеччині та 73% у Нідерландах оцінюють свій фінансовий стан як "середній".

Водночас дослідження показує, що 25% громадян України в Німеччині надсилають гроші на батьківщину. У Нідерландах відсоток людей, які надсилають фінансову допомогу на батьківщину, становить 11%.

Джерело: https://t.me/znua_live/154850

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