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100 тис. дол. США за махінації у медсфері: судитимуть двох депутатів Сумської облради

100 тис. дол. США за махінації у медсфері: судитимуть двох депутатів Сумської облради

Кошти обранці пропонували начальнику Сумської міської військової адміністрації за укрупнення лікарні шляхом приєднання до неї інших медичних установ, а також за призначення одного з них на посаду головного лікаря.

Крім цього, депутати планували привласнити 10-20% від виділеного обсягу бюджетного фінансування новоствореного медзакладу шляхом завищення вартості послуг та обладнання під час проведення закупівель.

Викриття злочину відбулось за сприяння Служби безпеки України.

НАБУ і САП публікують частину розсекречених негласних слідчих (розшукових) дій

Джерело: https://t.me/nab_ukraine/2847

Новости портала «Весь Харьков»

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