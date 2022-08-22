373 дитини загинули внаслідок збройної агресії РФ в Україні

Більше ніж 1096 дітей постраждали в Україні внаслідок повномасштабної збройної агресії Російської Федерації. Станом на ранок 22 серпня 2022 року офіційне число дітей-жертв за добу не змінилося - 373. Зросла кількість поранених - понад 723.

Ці цифри не остаточні, оскільки триває робота з їх встановлення в місцях ведення активних бойових дій, на тимчасово окупованих та звільнених територіях.

Найбільше постраждало дітей у Донецькій області - 387, Харківській - 202, Київській - 116, Чернігівській - 68, Миколаївській - 65, Луганській - 61, Херсонській - 55, Запорізькій - 41.

21 серпня окупанти здійснили обстріл касетними боєприпасами території м. Зеленодольськ Дніпропетровської області. Отримав поранення 9-річний хлопчик.

21 серпня внаслідок обстрілу ворогом м. Баштанка Миколаївської області поранено півторарічного малюка.

Через бомбардування та обстріли збройними силами РФ пошкоджено 2328 закладів освіти. З них 289 зруйновано повністю.

Надати інформацію про воєнний злочин щодо дитини можна через єдиний доказовий хаб: warcrimes.gov.ua та за телефонами: +380961004438, +380683235856.

Джерело: gp.gov.ua

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