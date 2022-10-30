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430 дітей загинуло внаслідок збройної агресії РФ в Україні

430 дітей загинуло внаслідок збройної агресії РФ в Україні

Більше ніж 1253 дитини постраждали в Україні внаслідок повномасштабної збройної агресії Російської Федерації. Станом на ранок 30 жовтня 2022 року офіційне число дітей-жертв за добу не змінилося - 430. Не зазнали змін і дані щодо поранених - 823.

Ці цифри не остаточні, оскільки триває робота з їх встановлення в місцях ведення активних бойових дій, на тимчасово окупованих та звільнених територіях.

Найбільше постраждало дітей у Донецькій області - 420, Харківській - 260, Київській - 116, Миколаївській - 77, Запорізькій - 70, Чернігівській - 68, Луганській - 64, Херсонській - 58, Дніпропетровській - 31.

Через бомбардування та обстріли збройними силами РФ пошкоджено 2688 закладів освіти. 331 з них зруйновано повністю.

Надати інформацію про воєнний злочин щодо дитини можна через єдиний доказовий хаб: warcrimes.gov.ua та за телефонами: +380961004438, +380683235856.

Джерело: gp.gov.ua

Новости портала «Весь Харьков»

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