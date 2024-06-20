9 років позбавлення волі – оголошено вирок виконувачу обов’язків генерального директора ДП «Охтирський комбінат хлібопродуктів»

19 червня 2024 року суддя Білопільського районного суду оголосила обвинувальний вирок, яким виконувача обов’язків генерального директора державного підприємства «Охтирський комбінат хлібопродуктів» Державного агентства резерву України визнано винуватим у зловживаннях, які у листопаді 2020 року призвели до розтрати зерна соняшнику на 3,2 млн грн, шляхом безплатного його вивезення з території філії без відома та дозволу власника на користь третіх осіб.

За вироком суду посадовця визнано винуватим у вчиненні злочинів, передбачених ч. 3 ст. 27, ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 27, ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 366 КК України та призначено покарання у виді 9 років позбавлення волі з позбавленням права обіймати посади у суб’єктах господарювання всіх форм власності строком три роки з конфіскацією належного на праві власності майна.

Вирок суду набирає законної сили через тридцять днів з дня його проголошення, якщо його не буде оскаржено в апеляційному порядку.

Зауважимо, що особа переховується від здійснення правосуддя. Судовий розгляд щодо неї здійснювався у спеціальному судовому провадженні «in absentia».

Джерело: https://t.me/nab_ukraine/2610

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