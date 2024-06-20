Кримінал
Перейти к списку новостей
Сегодня 10:19
Просмотров: 95

9 років позбавлення волі – оголошено вирок виконувачу обов’язків генерального директора ДП «Охтирський комбінат хлібопродуктів»

9 років позбавлення волі – оголошено вирок виконувачу обов’язків генерального директора ДП «Охтирський комбінат хлібопродуктів»

19 червня 2024 року суддя Білопільського районного суду оголосила обвинувальний вирок, яким виконувача обов’язків генерального директора державного підприємства «Охтирський комбінат хлібопродуктів» Державного агентства резерву України визнано винуватим у зловживаннях, які у листопаді 2020 року призвели до розтрати зерна соняшнику на 3,2 млн грн, шляхом безплатного його вивезення з території філії без відома та дозволу власника на користь третіх осіб.

За вироком суду посадовця визнано винуватим у вчиненні злочинів, передбачених ч. 3 ст. 27, ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 27, ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 366 КК України та призначено покарання у виді 9 років позбавлення волі з позбавленням права обіймати посади у суб’єктах господарювання всіх форм власності строком три роки з конфіскацією належного на праві власності майна.

Вирок суду набирає законної сили через тридцять днів з дня його проголошення, якщо його не буде оскаржено в апеляційному порядку.

Зауважимо, що особа переховується від здійснення правосуддя. Судовий розгляд щодо неї здійснювався у спеціальному судовому провадженні «in absentia».

Джерело: https://t.me/nab_ukraine/2610

Новости портала «Весь Харьков»

Перейти к списку новостей

Читайте ещё:

За матеріалами СБУ 15 років тюрми отримав агент фсб, який коригував ракетні удари по Одесі
Сегодня 10:31    93
Провина за катастрофу рейсу МН17 лежить винятково на росії
Сегодня 10:07    103
У бюджет ЄС заклали 15 млрд євро для України на 2025 рік
Сегодня 09:55    85
Країни, які підписали Спільне комюніке Саміту миру
Сегодня 09:44    97
В Эстонии профессор получил тюремный срок за шпионаж в пользу россии
Сегодня 09:32    100
СБУ та Нацполіція передали до ЗСУ понад 3,5 тис. комплектуючих до ППО, що були вилучені з підпільних складів на Київщині
Сегодня 09:09    135
«В Україні без військово-облікового документа не надаватимуть деякі держпослуги». Це – ворожий вкид
Сегодня 08:48    124
Справи Майдану: ДБР встановило правоохоронців, які здійснили перші постріли по мітингувальниках 20 лютого 2014 року
Сегодня 08:37    123
Прийняли законопроєкт про військову поліцію
Сегодня 08:23    118
Рекордний хабар голові ДФС: викрито схему легалізації понад 21 млн євро
Сегодня 08:16    116
Июнь
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
закрыть
 
Архив новостей

Ми рекомендуємо

  • Рощинская — доставка воды в Харькове на сайте vodar.in.ua.

Корисна інформація

Найбільш популярне

  • Читаємо
  • Дивимося

Юридичне забезпечення порталу

Адвокат
СМОРОДИНСЬКИЙ
Віктор Семенович
+38(050)323-32-35
vsmorod@gmail.com
 