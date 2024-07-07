АП ВАКС залишила без змін запобіжний захід підозрюваному у справі щодо заволодіння понад 16 млн грн держустанови
05 липня 2024 року колегія суддів АП ВАКС підтримала позицію прокурора САП та залишила без змін запобіжний захід, застосований до особи, яка разом з колишнім керівником Державної установи «Центр обслуговування підрозділів Міністерства внутрішніх справ України» МВС України та директором приватної компанії підозрюється у заволодінні понад 16 млн грн.
Нагадаємо, за рішенням слідчого судді до підозрюваного застосовано запобіжний захід у вигляді застави у розмірі 65 млн грн з покладенням відповідних процесуальних обов’язків.
Деталі справи: https://cutt.ly/zeaWBLFA
▶ ️Відповідно до ч. 1 ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.
Джерело: https://t.me/sap_gov_ua/2320