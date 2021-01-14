Беспорядки в Вашингтоне: ФБР завело более 160 дел

Федеральное бюро расследований после захвата здания Конгресса США завело более 160 криминальных дел. Об этом заявил заместитель руководителя регионального отделения спецслужбы в округе Колумбия Стивен д’Антуоно.

“За шесть дней мы открыли более 160 дел, и это только вершина айсберга”, — сказал он. Д’Антуоно и призвал американцев, у которых есть документальные свидетельства события того дня в виде фотографий и видеозаписей, обращаться в ФБР, чтобы поделиться со спецслужбами этими материалами для идентификации участников беспорядков.

В свою очередь самых демонстрантов, ворвавшихся в здание Конгресса, он призвал добровольно явиться для дачи показаний. “Я хочу подчеркнуть, что у ФБР долгая память и длинные руки”, — сказал руководитель столичного отделения. “Даже если вы покинули округ Колумбия, агенты ФБР из наших региональных отделений уже стучатся в вашу дверь, если выяснилось, что вы были участниками незаконных действий на Капитолийском холме”, — подчеркнул он.

В свою очередь исполняющий обязанности прокурора столичного округа Колумбия Майкл Шервин допустил, что количество открытых дел в ближайшее время достигнет нескольких сотен. “Числа возрастут в геометрической прогрессии”, — заявил он. “Я ожидаю, что они вырастут до сотен в предстоящие недели. Мы уже предъявили обвинение по 70 делам”, — добавил Шервин.

Источник: sprotyv.info

Новости портала «Весь Харьков»