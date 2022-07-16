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Bloomberg: Росія використовує українське зерно для підкупу своїх союзників

Bloomberg: Росія використовує українське зерно для підкупу своїх союзників

Bloomberg: Росія використовує зерно для підкупу своїх союзників, про що вказують відкриті дані. З посиланням на аналітиків Київської школи економіки (KSE) агентство звертає увагу, що підконтрольний РФ Крим зараз відвантажує у 50 разів більше сільгосппродукції, ніж зазвичай у цю пору року.

Це вказує на те, що вилучене українське зерно вивозиться за кордон. Зокрема, порт Севастополя з початку березня 2022 року, за даними дослідницької компанії AgFlow з Женеви, відвантажив близько 462 200 тонн сільськогосподарських товарів, таких як зернові, олійні, олії, бобові. Торік порт відвантажив близько 8 тисяч тонн таких товарів.

За словами аналітика Maxigrain Олени Нероби, яка раніше працювала в Україні, величезний експорт із Севастополя, який перебуває під санкціями ЄС та США, є ознакою контрабанди.

Весь Кримський півострів, який Росія взяла під контроль у 2014 році, зазвичай виробляє від 500 000 до 900 000 тонн пшениці на рік, в основному для споживання. За оцінками KSE, станом на червень 2022 року понад 1 млн. тонн зернових на суму близько 600 млн. доларів було захоплено Росією.

Swiss A-G заявляє, що торгівля награбованими товарами є воєнним злочином. Проте, як всі злочинці, Кремль послідовно заперечує крадіжки, але факти свідчать про інше. За словами Нейтера, зерно йде союзникам Росії, які мають проблеми з продовольчою безпекою.

- Країна вбивць, крадіїв та мародерів!

Джерело: https://t.me/Sharpreview/15592

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