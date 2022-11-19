Кримінал
Перейти к списку новостей
Сегодня 09:31
Просмотров: 42

Breaking News из США!

Breaking News из США!

Пятница, 18 нобяря, 14:30 EST.

Назначен спецпрокурор по расследованию похищения Трампом правительственных документов.

Генпрокурор Мэррик Гарланд назначил Джека Смита специальным прокурором по расследованию уголовного дела о похищении Трампом правительственных документов.

Джек Смит - бывший федеральный прокурор. Работал в федеральной прокуратуре в Нью-Йорке, был федеральным прокурором в Теннеси, заведовал отделом в министерстве юстиции. В последнее время работал и работает специальным прокурором в международном трибунале в Гааге по расследованию военных преступлений совершенных в Косово.

Назначение спецпрокурора было ожидаемым шагом Гарланда. Было известно, что он примет такое решение, если Трамп объявит о своем выдвижении в президенты.

Теперь Смит будет руководить всем расследованием.

Джерело: https://www.facebook.com/igor.aizenberg.1

Новости портала «Весь Харьков»

Перейти к списку новостей

Темы: США, трамп

Читайте ещё:

Новини цього часу однією строкою
Сегодня 08:50    73
Facebook видалив сторінку «Телебачення Торонто»
Сегодня 08:32    85
Официальные лица рф заговорили о переговорах с США на высоком уровне
Сегодня 07:39    162
"Сімпсони" ще у 2015 передбачили, що Дональд Трамп балотуватиметься у президенти 2024 року
18.11.2022 08:17    167
Microsoft припинить підтримку Windows 8.1
18.11.2022 07:56    164
«Два світи - два діди» (Н. Приходько)
18.11.2022 06:08    347
Республиканцы получили большинство в Конгрессе
17.11.2022 08:51    202
Україна потребує ще більше ППО - Ллойд Остін
17.11.2022 07:30    172
Ракетне безумство рашистів 15 листопада, найімовірніше, пов’язане з візитом до Києва Бернса
17.11.2022 06:35    235
Начало публичного слива Трампа
17.11.2022 06:09    411
Ноябрь
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30        
закрыть
 
Архив новостей

Ми рекомендуємо

  • Рощинская — доставка воды в Харькове на сайте vodar.in.ua.

  • Індивідуальні уроки з іноземних мов та математики в EasySchool

Корисна інформація

Найбільш популярне

  • Читаємо
  • Дивимося

Юридичне забезпечення порталу

Адвокат
СМОРОДИНСЬКИЙ
Віктор Семенович
+38(050)323-32-35
vsmorod@gmail.com
 