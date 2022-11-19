Breaking News из США!

Пятница, 18 нобяря, 14:30 EST.

Назначен спецпрокурор по расследованию похищения Трампом правительственных документов.

Генпрокурор Мэррик Гарланд назначил Джека Смита специальным прокурором по расследованию уголовного дела о похищении Трампом правительственных документов.

Джек Смит - бывший федеральный прокурор. Работал в федеральной прокуратуре в Нью-Йорке, был федеральным прокурором в Теннеси, заведовал отделом в министерстве юстиции. В последнее время работал и работает специальным прокурором в международном трибунале в Гааге по расследованию военных преступлений совершенных в Косово.

Назначение спецпрокурора было ожидаемым шагом Гарланда. Было известно, что он примет такое решение, если Трамп объявит о своем выдвижении в президенты.

Теперь Смит будет руководить всем расследованием.

Джерело: https://www.facebook.com/igor.aizenberg.1

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