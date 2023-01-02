Бывший прокурор по делу Милошевича: Путина нужно судить за военные преступления

Британский прокурор Джефри Найс, который сотрудничал с Международным трибуналом по бывшей Югославии, сказал в интервью Би-би-си, что президент России Владимир Путин должен быть привлечен к ответственности за военные преступления в ходе войны в Украине.

Найс, который с 1998 по 2006 год был главным прокурором по делу бывшего сербского лидера Слободана Милошевича, заявил радиостанции BBC Radio 4, что обвинения против Путина "совершенно очевидны".

"Это преступления против человечности, потому что гражданские цели ни в коем случае нельзя бомбить или как-либо еще подвергать нападению", – считает Найс.

"Нет никаких сомнений в том, что командная цепочка ведет непосредственно к Путину. Это его солдаты. Как минимум, он знает о том, что происходит, из телевизионных сообщений - как и все мы. Но он не приказал [своим военным] вернуться, чтобы расследовать очевидные преступления. Он виновен", - уверен обвинитель.

Найс выразил удивление, что прокуроры и политики не "формулируют это намного более свободно и открыто", и предположил, что Путин может в будущем получить иммунитет от судебного преследования в рамках следки по окончанию войны в Украине.

"Международный уголовный суд, к юрисдикции которого относится Украина, пока не сделал каких-либо заявлений об ответственности Путина за это преступление", - сказал при этом Найс.

"Возникает вопрос, почему прокурор с этим не спешит. Может быть он считает (или же его заставили так считать), что отсутствие обвинений против Путина несет политические выгоды?" – продолжает он.

"Политические выгоды – это урегулирование. Вполне возможно, что кто-то другой, не украинцы, составят проект политического соглашения, в котором будет пункт о том, что Путина нельзя судить. Это ужасающая перспектива, она будет означать, что народ Украины полностью лишится правосудия".

По мнению Найса, Путина, а не отдельных офицеров, особенно важно судить, поскольку таким образом "моральная ответственность будет установлена на самом первом этапе, и потом ее нельзя будет подвергнуть сомнению или изменить".

Найс добавил, что с его точки зрения, суд может начаться "хоть завтра", и его должны вести украинцы – и на украинском языке. При этом присутствие в суде самого Путина, по мнению бывшего прокурора, не обязательно.

Международный уголовный суд (МУС), который ведет расследование преступлений во время войны в Украине, неоднократно говорил, что всеми силами пытается добиться, все чтобы виновные понесли ответственность.

В ответ на утверждения Найса МУС заявил, что его прокурор Карим Хан работает в Украине, собирая свидетельства военных преступлений, и он намерен выписать ордеры на арест виновных, когда для этого появится достаточно доказательств.

"Любые утверждения, что на офис прокурора или самого прокурора оказывается стороннее давление или влияние с целью задержать расследования или другие действия, не соответствуют действительности", - сказано в заявлении суда.

Российские власти неоднократно отвергали обвинения в совершении военных преступлений.

Несмотря на многочисленные свидетельства обратного, в том числе зафиксированные международными организациями, Москва продолжает утверждать, что наносит удары только по военным объектам.

Некоторые страны и организации, в том числе Украине призывают создать специальный международный трибунал для расследования военных преступлений, предположительно, совершенных Россией во время вторжения в Украину.

Международный уголовный суд был создан 20 лет назад, он расследует геноцид, преступления против человечности, военные преступления и преступления агрессии. Перед ним нет иммунитета ни у кого, в том числе у глав государств.

Однако МУС не может расследовать преступление агрессии, если обе стороны конфликта не являются участниками Римского статута - документа, который лег в основу этого органа. Ни Россия, ни Украина не ратифицировали Римский статут.

@bbcrussian

Джерело: https://t.me/blacklampa/7925

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