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Цаплієнко: грузини, нажаль, воюють не тільки за нас

Цаплієнко: грузини, нажаль, воюють не тільки за нас

Принаймні одного російського грузина, який воює за путіна, українці взяли в полон.

Нодар Бахтурідзе народився в Нукріані, Грузія. Сидів за ґратами, підписав контракт з Міноборони рф. Пішов до ПВК «Ветераны».

Кілька месиджей

● «У мене спочатку була така ідея здатися, коли ще їхав сюди, і попросити притулку у своєї батьківщини Грузії».

● «Ти казав про загони, що свої можуть розстріляти?» «Так. Загони. Нас попереджали, навіть не думайте, вас розстріляють».

● «Були випадки, наприклад, там де ми ночували, коли прийшли, своїх пацанів застрелили свої ж».

● «Я опинився в тому місці, де скоїли злочин. А людина, яка здійснила, швидше за все, обіймає посаду начальника слідчого відділу. Як ви думаєте, хто сидітиме? Я чи він?»

● «У Росії люди досить покірні, така рабська психологія. Кількість незадоволених людей може зрости лише у зв'язку з тим, що наслідки війни торкнуться кожного. Ось у цьому випадку мотив буде».

Джерело: https://t.me/Tsaplienko/34254

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