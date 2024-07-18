ДБР повідомило про підозру ексміністру МВС України Захарченку, який намагався у 2022 році схилити українських посадовців до зради

Працівники ДБР повідомили про підозру колишньому міністру внутрішніх справ Захарченку, який намагався у 2022 році схилити українських окремих посадовців до зради.

Одразу після російського повномасштабного вторгнення в Україну, підозрюваний телефонував посадовцям України з пропозицією підписання договору з рф про так звану «дружбу і захист», що означало добровільну здачу ворогу територій взамін зайняття «високих посад».

При цьому, зрадник наголошував, що діє від імені керівництва рф. Надалі, ексміністр брав участь у створенні та публікаціях низки відеозаписів, дайджестів, з метою формування в суспільстві антивладних настроїв для надання рф допомоги у проведенні підривної діяльності проти України.

У своїх виступах експосадовець виправдовує та визнає правомірною збройну агресію рф проти України, прославляє представників збройних формувань рф.

Джерело: https://t.me/DBRgovua/4508

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