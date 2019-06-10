ДБР викрило міжнародну схему протиправного ввезення автомобілів на територію України

Слідчими теруправління ДБР, розташованому в місті Хмельницькому, спільно з оперативними працівниками Управління захисту економіки в Чернівецькій області Департамент захисту економіки Нацполіції України та Управління «Корпусу оперативно-раптової дії» (КОРД) Нацполіції в Хмельницькій області, задокументовані факти вимагання та одержання неправомірної вигоди службовими особами митниці Державної фіскальної служби, прикордонної служби України та митних органів Республіки Молдова.

За попередньою інформацією, державний інспектор відділу митного поста «Кельменці» Чернівецької митниці спільно з військовослужбовцями відділу прикордонної служби «Мамалига» Чернівецького прикордонного загону та працівники митниці Республіки Молдова організовували безперешкодний в’їзд громадян Республіки Молдова до України для подальшого ввезення ними транспортних засобів із іноземною реєстрацією на територію України терміном до одного року.

Під час реалізації матеріалів кримінального провадження затримано державного інспектора відділу митного оформлення «Мамалига-Крива» митного поста «Кельменці» Чернівецької митниці ДФС у порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України.

Процесуальне керівництво у кримінальному провадженні здійснює Генеральна прокуратура України.

На даний час тривають невідкладні слідчі дії. Вирішується питання щодо повідомлення затриманим про підозру в одержанні неправомірної вигоди службовою особою, поєднаному з вимаганням такої вигоди (ч. 3 ст. 368 Кримінального кодексу України).

У разі доведення вини, затриманим загрожує позбавлення волі на строк від п’яти до десяти років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років із конфіскацією майна.

Источник: dbr.gov.ua

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