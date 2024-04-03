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ДБР викрило посадовців Держпродспоживслужби, які організували багатомільйонну схему поборів з експортерів «зернового коридору»

ДБР викрило посадовців Держпродспоживслужби, які організували багатомільйонну схему поборів з експортерів «зернового коридору»

● Співробітники Головного управління Держпродспоживслужби в Одеській та Запорізькій областях організували корупційну схему вимагання грошей за видачу фітосанітарних сертифікатів, необхідних для експорту та імпорту сільськогосподарської продукції, а також за виготовлення актів про результати обстеження, які необхідні для здійснення експорту ячменю та кукурудзи.

● Фактично посадовці Держпродспоживслужби створили організовану злочинну групу зі чітким розподілом ролей та обов’язків. До її складу входило понад 11 людей, серед них керівник ГУ Держпродспоживслужби в Запорізькій області та начальник Управління фітосанітарної безпеки ГУ Держпродспоживслужби в Одеській області.

● Також до її складу входили двоє головних інспекторів ГУ Держпродспоживслужби в Одеській області та двоє з Запорізької області, цивільні особи, в тому числі керівники брокерських компаній, що виконували ролі посередників.

- За попередніми оцінками, «ділки» отримували від своєї незаконної діяльності щомісячно понад $160 тис.

● У різних регіонах України проведено 60 обшуків під час яких вже знайдено та вилучено понад $100 тис. та ₴500 тис. від незаконної діяльності, вилучено 8 автомобілів еліт-класу, записники з переліком розподілу сум між учасниками схеми, а також чорнові записи та комп’ютерну техніку на якій виготовлялись вилучені документи; інші предмети та речі, які будуть слугувати доказом під час досудового розслідування.

Джерело: https://t.me/c/1435738926/4281

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