ДБР затримало довірених осіб Іллі Киви, які мали організовувати провокаційні акції із залученням «тітушок» та дестабілізувати ситуацію на Одещині

У межах проведення широкомасштабної спецоперації щодо недопущення інспірованих російськими спецслужбами провокацій в Одесі у роковини подій 2 травня, працівники Державного бюро розслідувань затримали на Одещині одного з довірених осіб колишнього нардепа, зрадника України Іллі Киви. Він мав організувати на замовлення забороненої «ОПЗЖ» провокаційні акції в Одесі та інших регіонах України.

Як було встановлено в ході оперативних заходів, він відповідав за збір «спортсменів» в Одесі та забезпечував їхню участь на акціях та мітингах на території країни, на замовлення Киви.

Другий «помічник» Киви переховувався від правоохоронців на Закарпатті. Він відповідав за підбір «тітушок», які охороняли представників політичної партії «ОПЗЖ» під час масових заходів у Одеській та Київській областях.

Під час акцій довірений Киви надавав вказівки, що саме робити учасникам, у тому числі і використання фізичної сили. Масові акції фінансувались представниками політичної партії «ОПЗЖ».

Наразі ДБР встановило три десятки «тітушок», яких керівництво політичної партії «ОПЗЖ» використовувало у якості силового блоку.

Перевіряється причетність всіх затриманих до організації провокацій в Одесі 2 травня 2022 року.

Нагадаємо, що за зверненням Державного бюро розслідування суд надав дозвіл на заочне розслідування стосовно колишнього народного депутата України Іллі Киви за підозрою у державній зраді.

ДБР наголошує, що всі спроби зрадників розхитати з середини ситуацію в нашій країні будуть рішуче припинені.

Источник: dbr.gov.ua

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