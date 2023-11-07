Депутат госдумы рф украл идею гитлера о «восточноукраинском гектаре» для оккупантов

Депутат госдуры рф, лидер партии «родина» журавлев предложил выдавать участникам войны «восточноукраинский гектар» и он готовит соответствующий законопроект.

На самом деле эта идея далеко не нова и принадлежит... немецким фашистам. Настоящий автор этой идеи адольф гитлер был щедрее депутата журавлева и обещал «каждому солдату по участку в несколько десятков гектар вместе с украинцами, которые должны были обрабатывать эту землю для ветерана войны».

Чем закончил гитлер — известно. Верим, что такая же участь ждет журавлева и других представителей путинской банды.

Джерело: https://t.me/c/1226880919/26210

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