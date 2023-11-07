Сегодня 10:07
Просмотров: 67
Депутат госдумы рф украл идею гитлера о «восточноукраинском гектаре» для оккупантов
Депутат госдуры рф, лидер партии «родина» журавлев предложил выдавать участникам войны «восточноукраинский гектар» и он готовит соответствующий законопроект.
На самом деле эта идея далеко не нова и принадлежит... немецким фашистам. Настоящий автор этой идеи адольф гитлер был щедрее депутата журавлева и обещал «каждому солдату по участку в несколько десятков гектар вместе с украинцами, которые должны были обрабатывать эту землю для ветерана войны».
Чем закончил гитлер — известно. Верим, что такая же участь ждет журавлева и других представителей путинской банды.
Джерело: https://t.me/c/1226880919/26210
Темы: війна, пропаганда, росія