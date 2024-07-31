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Диверсии с поджогами автомобилей украинских военных в тылу – это работа гру рф
Для совершения поджогов и других диверсий гру рф вербует украинских граждан в тылу, предлагая им за выполнение этих задач определенное денежное вознаграждение, отметил руководитель Центра противодействия дезинформации.
Схожие задачи российские спецслужбы выполняют и на территории ЕС. Там пытаются увеличивать количество диверсий и формировать имидж украинцев как террористов.
Джерело: https://t.me/c/1226880919/39858