Генпрокуратурою спільно з ДБР та Нацполіцією під час одержання хабара викрито співробітника Кременчуцького ВП ГУНП в Полтавській області

21.03.2019 слідчими Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у м. Полтаві, за оперативним супроводженням Полтавського управління ДВБ НП України, під процесуальним керівництвом Генеральної прокуратури України та прокуратури Полтавської області на отриманні неправомірної вигоди викрито співробітника Кременчуцького ВП ГУНП в Полтавській області.

Вказана особа вимагала та отримала неправомірну вигоду в розмірі 30 тис грн за непритягнення особи до кримінальної відповідальності за ст. 190 КК України.

Після отримання неправомірної вигоди правопорушника затримано в порядку ст. 208 КПК України.

Наразі, вирішується питання щодо повідомлення затриманому про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 368 КК України та обрання запобіжного заходу.

На даний час досудове розслідування триває, вживається комплекс необхідних слідчих та процесуальних дій з метою встановлення всіх фактичних обставин вчинення кримінального правопорушення та притягнення винних осіб до відповідальності.

Відділ зв’язків із громадськістю та ЗМІ Генеральної прокуратури України

Источник: gp.gov.ua

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