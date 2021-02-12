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Гибель подростка: в полиции назвали основные версии

Гибель подростка: в полиции назвали основные версии

Правоохранители Харькова устанавливают обстоятельства гибели 15-летнего Антона Логвинова, которого нашли мертвым под Алексеевским мостом после нескольких дней поисков. По данным Newsroom, следствие рассматривает несколько версий случившегося.

Пока полиция рассматривает три основных версии гибели подростка:

● убийство кем-либо из знакомых;

● убийство посторонним человеком на почве внезапно возникших неприязненных отношений;

● несчастный случай.

Отмечается, что по факту гибели Антона Логвинова правоохранители назначили ряд экспертиз: медицинскую, цитологическую, компьютерно-техническую (для анализа информации в ноутбуке школьника) и молекулярно-генетическую. Кроме того, обрабатывается информация с камер видеонаблюдения по возможному маршруту следования подростка.

Напомним, Антон Логвинов пропал вечером 8 февраля. Он ушел из дома на ул. 23 Августа и не вернулся. Родители сначала пытались самостоятельно найти сына, а затем обратились в полицию.

На поиски мальчка отправились сотни добровольцев, полиция, МЧС и Нацгвардия, а также курсанты Харьковского университета внутренних дел и кинологи. Волонтеры всю ночь прочесывали лес, а правоохранители вместе с неравнодушными гражданами осматривали район проживания парня и прилегающие территории, исследовали заброшенные дома, лесополосы, подвалы и чердаки. Ювенальные полицейские отработали круг его знакомых и друзей.

Днем 10 февраля тело мальчика нашли под Алексеевским мостом работники ювенальной превенции. У подростка оказалась пробита голова. Очевидцы предположили, что смерть парня была насильственной. Правоохранители же не исключают, что ссадина могла появиться в результате падения с моста.

По факту гибели мальчика открыто уголовное производство по статье 115 УК Украины ("умышленное убийство"). Сейчас правоохранители разыскивают возможных свидетелей и просят всех водителей, которые в понедельник, 8 февраля, с 17:00 до 24:00 ехали от станции метро "23 Августа" в сторону Алексеевки через мост по улице Ахсарова и в обратном направлении, предоставить записи с видеорегистраторов.

Источник: sq.com.ua

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