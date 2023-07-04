Сегодня 08:17
Просмотров: 104
Глава ЦВК росії Елла Памфілова допустила відстрочення "виборів" на тимчасово окупованих територіях України
"За непередбачених обставин та загрози для життя та здоров'я людей, які проживають в певних районах нових регіонів росії, (заплановані на осінь) вибори там можуть відкласти", — заявила Памфілова на зустрічі з путіним.
**Готуючи "вибори" на ТОТ, російське керівництво не обмежується лише прагненням сформувати вертикаль влади за російським лекалом, цілі набагато ширші.
Про мотиви Кремля Володимир Кравченко розповідає у статті "Навіщо путіну "вибори" на окупованих територіях України" (https://zn.ua/ukr/war/navishcho-putinu-vibori-na-okupovanikh-teritorijakh-ukrajini.html).
Джерело: https://t.me/znua_live/100910
Темы: війна, пропаганда, росія, україна