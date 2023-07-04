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Глава ЦВК росії Елла Памфілова допустила відстрочення "виборів" на тимчасово окупованих територіях України

Глава ЦВК росії Елла Памфілова допустила відстрочення виборів на тимчасово окупованих територіях України

"За непередбачених обставин та загрози для життя та здоров'я людей, які проживають в певних районах нових регіонів росії, (заплановані на осінь) вибори там можуть відкласти", — заявила Памфілова на зустрічі з путіним.

**Готуючи "вибори" на ТОТ, російське керівництво не обмежується лише прагненням сформувати вертикаль влади за російським лекалом, цілі набагато ширші.

Про мотиви Кремля Володимир Кравченко розповідає у статті "Навіщо путіну "вибори" на окупованих територіях України" (https://zn.ua/ukr/war/navishcho-putinu-vibori-na-okupovanikh-teritorijakh-ukrajini.html).

Джерело: https://t.me/znua_live/100910

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