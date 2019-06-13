Голову Любимівської ОТГ затримано під час одержання хабара

За процесуального керівництва військової прокуратури Дніпропетровського гарнізону Південного регіону України та оперативного супроводження УЗЕ в Дніпропетровській області ДЗЕ НП України, спільно з ГУНП у Дніпропетровській області задокументовано факт вимагання неправомірної вигоди головою Любимівської об'єднаної територіальної громади Дніпропетровської області.

Установлено, що за виділення у власність громадянина двох земельних ділянок на території селища Перше травня Любимівської ОТГ очільник громади вимагав від нього неправомірну вигоду в розмірі 25 тис доларів США.

Після одержання 11.06.2019 всієї суми хабара чиновника затримано.

Наразі слідчі та прокурори проводять невідкладні слідчі дії: огляд місця події, обшук транспортного засобу, робочого місця та місця проживання затриманого.

Військова прокуратура Дніпропетровського гарнізону готує вказаній особі повідомлення про підозру у вчиненні злочину, передбаченого ч. 4 ст. 368 КК України, та звернення до суду з клопотанням про обрання запобіжного заходу.

Нагадаємо, відповідно до ст. 62 Конституції України, особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Відділ зв’язків із громадськістю та ЗМІ Генеральної прокуратури України

Источник: gp.gov.ua

Новости портала «Весь Харьков»