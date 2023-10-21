Грабежи, убийства, наркотики: путинская армия во всей красе

За первую половину 2023 года на 40% по сравнению с первым полугодием 2022-го выросло общее число осужденных военнослужащих. С января по июнь были осуждены 2694 человека, из них 1270 — за преступления против военной службы, остальные — за прочие преступления, включая убийства, кражи, хранение наркотиков.

Годом ранее под суд попали 1918 военнослужащих, из них 543 человека за воинские преступления.

Джерело: https://t.me/infosprotyv/25448

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