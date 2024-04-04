Як кремлівські злочинці розпродають мільйони тонн краденого українського зерна

Згідно з оцінками Bloomberg, у 2022 році росіяни забрали у власників на Півдні України лише пшениці на понад $1 млрд.

Географія розповсюдження рф українського зерна достатньо велика. 9 компаній систематично продають врожай до Туреччини, Єгипту, Ізраїля, Саудівської Аравії, Сирії, Кенії, Лівану, Уганди та Йорданії з моменту повномасштабного вторгнення.

Втім, юридичних осіб-реалізаторів краденого збіжжя, як і країн-покупців, значно більше.

Джерело: https://t.me/spravdi/37722

Новости портала «Весь Харьков»