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Як кремлівські злочинці розпродають мільйони тонн краденого українського зерна
Згідно з оцінками Bloomberg, у 2022 році росіяни забрали у власників на Півдні України лише пшениці на понад $1 млрд.
Географія розповсюдження рф українського зерна достатньо велика. 9 компаній систематично продають врожай до Туреччини, Єгипту, Ізраїля, Саудівської Аравії, Сирії, Кенії, Лівану, Уганди та Йорданії з моменту повномасштабного вторгнення.
Втім, юридичних осіб-реалізаторів краденого збіжжя, як і країн-покупців, значно більше.
Джерело: https://t.me/spravdi/37722